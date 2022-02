Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Geschwindigkeitsmessungen vor der Kindertagesstätte in der Schützenhofstraße in Jever (mit Bild)

Bild-Infos

Download

Jever (ots)

Nachdem in der Schützenhofstraße in Jever die Kindertagesstätte heimisch geworden ist, wurde im Oktober letzten Jahres von der Straßenverkehrsbehörde des Landkreis Friesland in Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger und der Polizei die Geschwindigkeit vor der Einrichtung von sieben bis 17 Uhr auf 30 Stundenkilometer reduziert. Es wurden große Schilder aufgestellt, um den Grund der Geschwindigkeitsreduzierung auf der breiten Straße zu verdeutlich und um Einsicht und Beachtung zu werben. Seit Januar wird die Einhaltung der Geschwindigkeit überwacht und brachte Ergebnisse, die Anlass zur Sorge geben. Bisher stand an insgesamt sechs Tagen zwischen zwei und fünf Stunden der "Blitzer" direkt vor der Kindertagesstätte und löste, so sind sich die Behörden einig, viel zu oft aus. Insgesamt wurden 729 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. "Leider haben wir bis zu 67 Stundenkilometer vor der KiTa gemessen," schildert Andreas Kreye aus dem Sachgebiet Verkehr der Polizeiinspektion. "Selbst, wenn wir momentan sehr stark in anderen Bereichen eingesetzt sind, schaffen wir uns Freiräume und betrachten die Verkehrssicherheitsarbeit nach wie vor als Kernaufgabe der Polizei." Die Verwarngelder beginnen bei 30 Euro und steigern sich über 50, 70, 115 bis hin zu 260 Euro mit zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot für die gemessenen 67 Stundenkilometer. "Wir werden auch weiterhin in enger Abstimmung mit der Straßenverkehrsbehörde die Geschwindigkeit insbesondere vor sensiblen Einrichtungen überwachen", kündigt der Verkehrsexperte der Polizei an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell