Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Erhöhte Kohlenmonoxidwerte in einer Shisha-Bar in der Dortmund Mitte

Dortmund (ots)

Am Mittwoch Abend gegen 22:20 Uhr wurde die Feuerwehr und der Rettungsdienst zum Königswall gerufen. Im Rahmen eines Einsatzes von Polizei und Zoll wurde in einer Shisha- Bar eine erhöhte Konzentration von Kohlenmonoxid festgestellt. Diese wurde durch die Benutzung der Wasserpfeifen verursacht.

Als die Feuerwehr und der Rettungsdienst an der Einsatzstelle eintrafen, war das Gebäude bereits durch die Einsatzkräfte von Polizei und Zoll geräumt und Lüftungsmaßnahmen eingeleitet worden. Die Maßnahme der Feuerwehr beschränkte sich auf die natürliche Belüftung der Lokalität. Bereits nach einigen Minuten waren die Messwerte so gesunken, dass keine Gesundheitsgefahr mehr bestand. Insgesamt wurden vier Personen durch den Rettungsdienst begutachtet. Ein Transport in ein Krankenhaus war aber nicht notwendig.

Der Einsatz der Feuerwehr konnte nach 30 Minuten beendet werden.

Im Einsatz waren ca. 35 Einsatzkräfte der Feuerwache 1 (Mitte) und 2 (Eving), der Umweltdienst sowie der Rettungsdienst.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell