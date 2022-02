Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Güterzug kollidiert mit Pferd

Konz-Filzen (ots)

Heute Morgen gegen 07:15 Uhr kollidierte ein auf der Bahnstrecke Saarbrücken - Trier fahrender Güterzug auf Höhe Konz-Filzen mit einem Pferd.

Die Besitzerin des Pferdes als auch der Pächter der Weide wurden über den Unfall informiert. Ersten Ermittlungen der Bundespolizei Trier zufolge war der Zaun der unmittelbar an die Bahngleise angrenzenden Koppel niedergetrampelt. Das Pferd konnte so von der Koppel entweichen und es kam zur Kollision mit dem Güterzug. Aufgrund der Schwere der Verletzungen musste der hinzugezogene Tierarzt das Pferd einschläfern.

Am Zug entstand nur geringer Schaden, so dass dieser im Anschluss an die Ermittlungsarbeiten seine Fahrt selbstständig fortsetzen konnte.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Bahnstrecke um 09:00 Uhr wieder freigegeben.

