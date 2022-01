Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilungen der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.01.2022

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Drogenhändler inhaftiert

Der Kriminalpolizei Heilbronn gelang in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Heilbronn erneut ein wichtiger Schlag gegen die Drogenkriminalität.

Ein 54-Jähriger steht im Verdacht, seit 2019 schwunghaft mit Kokain im Kilogrammbereich und Marihuana im Großraum Heilbronn zu handeln. Im Rahmen von Wohnungsdurchsuchungen am 01.06.2021 wurden bei der Lebensgefährtin des Tatverdächtigen Betäubungsmittel sowie in dessen Wohnung mutmaßliches Dealergeld im fünfstelligen Bereich aufgefunden und sichergestellt. Während die Lebensgefährtin des Verdächtigen vorläufig festgenommen wurde, befand sich dieser auf der Flucht. Gegen beide Beschuldigten wurde Haftbefehl erlassen, die Lebensgefährtin wurde auf Grund ihres kooperativen Verhaltens jedoch gegen Auflagen wieder auf freien Fuß gesetzt. Einige Zeit später konnte ein Pkw des mutmaßlichen Drogenhändlers im Wert von rund 50.000 Euro durch die Polizei beschlagnahmt werden. Anfang dieses Jahres stellte sich der 54-Jährige bei der Kriminalpolizei Heilbronn. In der richterlichen Vorführung wurde der gegen ihn bestehende Haftbefehl in Vollzug gesetzt. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

