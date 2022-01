Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.01.2022 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Graffitischmierereien am Bahnhof

Unbekannte Graffiti-"Künstler" verewigten sich in den vergangenen Wochen rund um den Tauberbischofsheimer Bahnhof. Zahlreiche Kürzel und Wortkombinationen wurden in verschiedenen Farben an verschiedenen Örtlichkeiten in der Bahnhofstraße aufgesprüht. Dabei hinterließen die Sprayer einen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

