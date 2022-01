Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.01.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Pfedelbach: E-Bike gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten am Montagabend in Pfedelbach ein hochwertiges E-Bike. Zwischen 17 Uhr und 19 Uhr begaben sich die Diebe zu dem Carport eines Wohnhauses in der Orffstraße, machten sich an dem angeschlossenen E-Bike zu schaffen und nahmen es mit. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

B 19 / Künzelsau: Frau bei Unfall leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw kam es am Dienstagmorgen in Künzelsau. Ein 84-Jähriger fuhr gegen 9 Uhr auf der Landesstraße 1045 in Richtung Künzelsau. An der Einmündung zur Bundesstraße 19 hielt er nach eigene Angaben zunächst vollständig an. Auf der Bundesstraße näherte sich zu diesem Zeitpunkt eine 54-Jährige mit ihrem Fiat und wechselte auf die Abbiegespur in Richtung Ingelfingen. Der 84-Jährige wollte links abbiegen und übersah hierbei vermutlich den Fiat, wodurch es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Die 54-Jährige erlitt leichte Verletzungen und begab sich selbständig zum Arzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Öhringen: Zwei Verletzte bei missglücktem Überholvorgang

Weil ein Autofahrer ein abbiegendes Fahrzeug zu spät bemerkte, kam es am Dienstag bei Öhringen zum Verkehrsunfall. Der Lenker eines Arbeitsfahrzeugs mitsamt Anhänger war von Möglingen in Richtung Kochersteinsfeld unterwegs und wollte nach links in die Straße "Heideacker" abbiegen. Der 84 Jahre alte Fahrer eines dahinter folgenden Opels bemerkte wohl nicht rechtzeitig den gesetzten Blinker des abbremsenden Fahrzeuggespanns und setzte zum Überholen an. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der sowohl der Fahrer des Arbeitsfahrzeugs, als auch die 62 Jahre alte Beifahrerin im Opel leichte Verletzungen erlitten und ärztlich versorgt wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell