POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.01.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Buchen: Mehrere hundert Euro Schaden nach Sachbeschädigung

Ein Unbekannter beschädigte zwischen Mittwoch 05.01.2022 und vergangenem Montag den Außenspiegel eines in Buchen geparkten Pkw. Der Besitzer eines Audi A5 parkte seinen Pkw am Fahrbahnrand der Heinrich-Lauer-Straße. Im genannten Zeitraum wurde wohl der linke Außenspiegel durch einen Schlag oder Tritt zerstört. Der entstandene Schaden wird auf rund 700 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Buchen sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Osterburken: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Ein ordnungsgemäß geparkter Pkw wurde Anfang der Woche in Osterburken durch einen unbekannten Pkw-Lenker beschädigt. Eine 22-Jährige parkte ihren Hyundai am Montag gegen 12.30 Uhr in der Kapellenstraße an der Baulandhalle. Als sie am Dienstag gegen 6.30 Uhr zurückkam, war die Heckstoßstange ihres Pkw beschädigt. Der Unfall wurde vermutlich durch einen Unbekannten beim Ausparken verursacht. Nach dieser Person und nach Zeugen des Unfalls sucht nun das Polizeirevier Buchen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

