Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.01.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Zeugen nach Unfallfluchten gesucht

Gleich zweimal beschädigten unbekannte Pkw-Lenker am Montag in Wertheim geparkte Fahrzeuge. In einem Fall stand ein VW Golf zwischen 7 Uhr und 15.30 Uhr auf einem Firmenparkplatz in der Otto-Schott-Straße. Vermutlich stieß ein rotes Fahrzeug bei einem Ausparkvorgang gegen den Radlauf des Golfs wodurch ein Schaden von rund 2.000 Euro entstand. Außerdem wurde ein Opel Astra beschädigt, der gegen 13 Uhr in der Frankensteiner Straße geparkt war. An diesem entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu den Unfällen oder den Fahrern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Reicholzheim-Bronnbach: Silberner Kombi nach Unfall gesucht

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend bei Bronnbach sucht die Polizei nach Zeugen. Ein silberner Kombi fuhr gegen 17.15 Uhr von Külsheim in Richtung Bronnbach. Auf der dortigen Brücke fuhr eine Frau mit ihrem Renault Clio. Da sich der unbekannte Kombi-Fahrer nicht an das Rechtsfahrgebot hielt, musste die Frau ausweichen und streifte mit dem Rad ihres Pkws am Bordstein. Trotz des Ausweichmanövers streifte der silberne Pkw auch noch den Außenspiegel des Renaults und fuhr in Richtung Reicholzheim weg. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

