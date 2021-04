Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Betrunkener Mann wird bei Ladendiebstahl erwischt

Freiburg (ots)

Am 14.04.21 gegen 08.00 Uhr wurde ein 34-jähriger Mann von einem weiteren Kunden dabei beobachtet, wie dieser zwei Flaschen Schnaps aus einem SB-Markt in der Freiburger Straße entwendete. Der Diebstahl wurde der Polizei gemeldet. Die Beamten nahmen den Mann fest und verbrachten ihn nach erfolgter Anzeigenaufnahme in eine nahegelegene Klinik, wo er bis zur Ausnüchterung stationär aufgenommen wurde.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell