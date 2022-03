Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Versuchter Einbruch in Kindergarten - Polizei sucht Zeugen (03./04.03.2022)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem versuchten Einbruch in einen Kindergarten, welcher sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, im Zeitraum von 18 Uhr bis 07.30 Uhr, in der Schreibergasse ereignet hat. Ein unbekannter Täter versuchte sich durch Aufhebeln an insgesamt sieben Türen Zugang zu den Räumlichkeiten zu verschaffen, was jedoch nicht gelang. Die Höhe des durch die Hebelversuche entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Personen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder sonst Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Konstanz, unter Tel. 07531 995-0, in Verbindung zu setzen.

