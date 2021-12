POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.12.2021

Polizeipräsidium Heilbronn

Heilbronn-Böckingen: Edgar Gurr übernimmt Leitung des Polizeireviers

EPHK Edgar Gurr übernimmt zum ersten Januar die Leitung des Polizeireviers Heilbronn-Böckingen. Der 56 Jahre alte Erste Polizeihauptkommissar ist seit 36 Jahren im Polizeidienst und kann auf eine beachtliche Karriere zurückblicken. Nach Verwendungen bei der damaligen Polizeidirektion Ludwigsburg wurde Edgar Gurr 1993 nach Heilbronn versetzt, wo er bis auf eine einjährige Abwesenheit im Rahmen seines beruflichen Aufstiegs, seitdem seinen Dienst verrichtet. Nach dem Studium an der Hochschule für Polizei Villingen-Schwenningen, das er im Jahr 1998 mit dem akademischen Grad Diplomverwaltungswirt FH (Polizei) abschloss, übernahm er zahlreiche Führungsaufgaben bei der Polizei Heilbronn. Nach mehreren Jahren als Dienstgruppenleiter beim Polizeirevier Heilbronn, wurde er 2015 zum Leiter des Polizeipostens Sontheim ernannt. Zuletzt war Edgar Gurr Leiter der Führungsgruppe des Heilbronner Polizeireviers. Zum 1. Januar 2022 setzte Polizeipräsident Hans Becker den im November zum Ersten Polizeihauptkommissar Ernannten, im Beisein vom Leitenden Polizeidirektor Thomas Lüdecke, in sein neues Amt ein. Für die kommenden Aufgaben sprach der Polizeipräsident dem Revierleiter sein vollstes Vertrauen aus und wünschte ihm viel Freude und Erfolg für die Aufgaben in seinem neuen Revierbereich. Aufgrund der aktuellen Pandemie-Entwicklung kann eine größere Feier zur Amtseinsetzung Edgar Gurrs bis auf Weiteres nicht stattfinden.

Die 55 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Böckinger Polizeireviers sorgen für die Sicherheit von mehr als 50.000 Menschen. Neben der Erfüllung der Aufgaben der Gefahrenabwehr wurden im Jahr 2020 insgesamt 1818 Straftaten und 1387 Verkehrsunfälle bearbeitet.

