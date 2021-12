Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.12.2021 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim-Wartberg: Einbruch - Zeugen gesucht

In der Nacht auf Montag verschafften sich Einbrecher unbemerkt Zutritt zu einem Café in Wertheim-Wartberg. Die Diebe begaben sich zwischen 21 Uhr und 3.30 Uhr zu der Lokalität in der Straße "Frankenplatz" und brachen gewaltsam in die Räumlichkeiten ein. Aus dem Inneren entwendeten sie verschiedene Gegenstände. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung machen konnten, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

