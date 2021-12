Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.12.2021 mit einem Beitrag aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn

Bad Wimpfen: Betrunkene Autofahrerin gefährdet andere Am Donnerstag zwischen 12.45 und 13.00 Uhr kam es zu Gefährdungen durch die alkoholi-sierte Fahrerin eines schwarzen PKW VW Touran. In Bad Wimpfen, Neuer Weg, auf Höhe der Wallstraße geriet die 43-jährige Fahrerin im Bereich einer Kurve von der Fahrbahn ab und landete im Grünstreifen. Hier mussten zwei Passanten zur Seite springen, um nicht von dem Auto erfasst zu werden. Unbeirrt setzte die aus Bad Wimpfen stammende Frau ihre Fahrt fort. Im Landgraben/Rappenauer Straße missachtete sie die Vorfahrt der im Kreisverkehr beffindli-chen Fahrzeuge. Mehrere Fahrzeuglenker mussten stark abbremsen um einen Zusammen-stoß zu verhindern. Die Trunkenheitsfahrt der Frau endete erst in Bad Rappenau, wo sie auf eine Streife des dortigen Polizeipostens traf und kontrolliert werden konnte. Von der Frau wur-de eine Blutprobe entnommen. Wer durch die Fahrweise der Frau gefährdet wurde, insbesondere die Fußgänger und Auto-fahrer in Bad Wimpfen, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm unter Tel.Nr. 07132/93710 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell