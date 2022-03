Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Auffahrunfall verursacht 10.000 Euro Schaden (03.03.2022)

Stockach (ots)

Rund 10.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der am Donnerstag, gegen 16 Uhr, auf der Meßkircher Straße passiert ist. Ein 54 Jahre alter Mann war mit einem BMW auf der Meßkircher Straße in Richtung Heinrich-Fahr-Straße unterwegs. Auf Höhe einer Tankstelle musste der Mann bremsen. Ein hinter ihm fahrender 26-Jähriger mit einem Skoda erkannte dies zu spät und fuhr in das Heck des bremsenden BMWs. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro.

