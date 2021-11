Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Wohnhaus in Rendsburg ausgebrannt - Bewohner über Leitern gerettet

Rendsburg (ots)

Rendsburg - Am Montag (01.11.2021) wurde die Feuerwehr Rendsburg zu einem Brand in der Bismarckstraße gerufen. Bei Eintreffen der freiwilligen Helfer schlugen bereits Flammen aus der Eingangstür des freistehenden Hauses. Mehrere Bewohner hatten sich auf das Dach im hinteren Teil des Gebäudes geflüchtet. Weitere drei Bewohner galten zu diesem Zeitpunkt als vermisst. Daher wurde Vollalarm für die Feuerwehren Rendsburg, Schacht-Audorf und den Rettungsdienst ausgelöst. Zwei Bewohner wurden über Leitern in Sicherheit gebracht, drei weitere Personen wurden im weiteren Umfeld des Brandes wohlbehalten angetroffen. Die 45 Männer und Frauen der Feuerwehr bekämpften den Brand unter Atemschutz und trugen Teile des Daches ab um ein erneutes Aufflammen zu verhindern. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Eingesetzt waren : FF Rendsburg, FF Schacht-Audorf, 4 RTW, NEF, EL Rettungsdienst

Text und Foto : Carsten Rehder

