Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Gültstein: Wahlplakat angezündet

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Montag brannte in der Kappstraße in Gültstein ein Wahlplakat. Ein Zeuge entdeckte das Feuer kurz nach 02.00 Uhr. Die Freiwillige Feuerwehr Herrenberg wurde alarmiert und löschte den Brand. Das Plakat der CDU wurde jedoch vollständig zerstört. Zeugen, die weitere Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 bei der Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell