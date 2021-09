Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Zeugenaufruf zu Verkehrsunfall mit eventueller Gefährdung Dritter in Murr

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag ereignete sich gegen 13.58 Uhr auf der L1125 an der Einmündung zur Robert-Bosch-Straße ein Verkehrsunfall, bei welchem auch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet worden sind. Ein 67-jähriger Fahrer eines BMW fuhr auf der L1125 stadteinwärts. An der Kreuzung zur Robert-Bosch-Straße geriet der BMW nach links, touchierte hierbei seitlich einen entgegenkommenden Seat eines 55-jährigen Fahrers. Im Anschluss daran streifte er auf der entgegenkommenden Linksabbieger-Fahrspur die Beifahrerseite eines Ford einer 51-Jährigen. Der Unfallverursacher fuhr trotz des angerichteten Schadens noch knapp 100 m weiter, bevor er ungebremst auf einen vorausfahrenden VW eines 49-Jährigen auffuhr. Bei den Zusammenstößen wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an, es könnte eine medizinische Ursache vorliegen.

Aus den bisherigen Ermittlungen wurde zudem bekannt, dass der BMW bereits im Bereich der Autobahnanschlussstelle Pleidelsheim, aus Fahrtrichtung Heilbronn kommend, aufgefallen war. Auch hier geriet er mehrfach nach links auf die Gegenfahrbahn und könnte hierbei Verkehrsteilnehmer gefährdet haben.

Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach a. N. unter der Rufnummer 07144 / 9000 zu melden.

