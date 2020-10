Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: "Die Bundespolizei - Mit Sicherheit vielfältig!" - Einstellungsberater bei der 8. Jobmesse - Kommt vorbei!

Halle (ots)

Sie, Ihr Kind oder Enkel haben Interesse an dem Beruf eines Bundespolizisten? Am Samstag, den 10. Oktober 2020 können Sie von 10.00 bis 16.00 Uhr unsere Einstellungsberater der Bundespolizei in Sachsen-Anhalt während der 8. Jobmesse in der Erdgas Sportarena in Halle/Saale treffen. Neben der Vorstellung der vielfältigen Aufgaben und Tätigkeitsfelder der Bundespolizei können sich Interessierte im Rahmen einer Einstellungsberatung über die Chancen, Perspektiven und Anforderungen bei der Bundespolizei informieren. Zudem wurde die Bewerbungsfrist für die Einstellungen im März 2021 auf den 31. Oktober 2020 verlängert. Wenn Sie, Ihr Kind oder Enkel gern mit Menschen im Team zusammenarbeiten und einen interessanten, abwechslungsreichen sowie vielseitigen Beruf suchen, dann ist eine Ausbildung oder ein Studium bei der Bundespolizei genau das Richtige! Unsere Einstellungsberater freuen sich auf viele interessante Gespräche mit zukünftigen Kolleginnen und Kollegen. Nutzten Sie die Chance und kommen Sie vorbei!

