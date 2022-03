Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Driftendes Auto verursacht Flurschaden auf Flugplatz - Polizei bittet um Hinweise (02./03.03.2022)

Konstanz (ots)

Flurschaden in Höhe von rund 4.000 Euro hat ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf dem Gelände des Flugplatzes in der Riedstraße verursacht. Der Täter verschaffte sich durch ein lediglich geschlossenes Tor Zufahrt und driftete mit dem benutzten Fahrzeug mehrfach auf der Wiese. Auf dem unbefestigten Flugplatzgelände entstand dadurch erheblicher Schaden. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Konstanz, unter Tel. 07531 995-0, zu melden.

