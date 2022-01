Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Einfamilienhaus

Paderborn-Sande (ots)

(mb) Tagsüber sind am Donnerstag, 27.01.2022, Einbrecher in ein Wohnhaus an der Straße Rickertsfeld eingedrungen.

Die Bewohner verließen das Einfamilienhaus gegen 07.30 Uhr. Um 13.50 Uhr kehrte eine Bewohnerin heim und stellte fest, dass die die Wohnung ausgekühlt war. Sie hörte Geräusche und entdeckte die offenstehende Terrassentür. Im Haus hatten die Täter nach Wertsachen gesucht. Die Einbrecher entwendeten Schmuck und ein EC-Karte. Möglichweise wurden der oder die Täter durch die Rückkehr der Bewohnerin überrascht und flüchteten unerkannt aus dem Haus.

Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Wohngebiet um das Rickertsfeld gesehen haben. Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge im eigenen Wohnumfeld bemerkt oder sonst ungewöhnliche Beobachtungen macht, sollte nicht zögern und immer sofort die Polizei über die 110 verständigen.

