Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Paderborn (ots)

(mb) Eine 66-jährige Radfahrerin hat am Donnerstagabend schwere Verletzungen beim Sturz mit ihrem Fahrrad erlitten.

Die Radlerin fuhr gegen 21.15 Uhr in Begleitung ihres Mannes auf der Bleichstraße in Richtung Imadstraße. Sie geriet an den rechten Bordstein und stürzte auf den Gehweg. Die behelmte Frau schlug mit dem Kopf auf. Der Mann eilte seiner Frau sofort zur Hilfe und bekam Unterstützung von Passanten, die den Rettungsdienst alarmierten. Mit einem Rettungswagen wurde die Verletzte in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell