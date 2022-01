Polizei Paderborn

POL-PB: Taschendiebe nutzen viele Gelegenheiten

Kreis Paderborn

(mb) In den letzten zehn Tagen sind der Polizei 20 Taschendiebstähle angezeigt worden - 17 davon in Paderborn, drei in Büren, Salzkotten und Lichtenau. Der oder die Täter/innen nutzen unterschiedliche Gelegenheiten, um unerkannt Beute zu machen. Manchmal sind sie richtig dreist. Die Polizei warnt und gibt Tipps zum Schutz vor den Dieben.

Am häufigsten schlugen Taschendiebe in Lebensmittel-Discountern zu. Sieben Mal war das zwischen dem 14. und 24. Januar der Fall. Tatorte waren vier in Paderborn und jeweils einer in Büren, Salzkotten und Lichtenau. Aber auch in anderen Geschäften oder Lokalen lauern Diebe und stehlen Geldbörsen oder Handys, wenn die Besitzerinnen oder Besitzer zu unachtsam sind. Zwei Taschendiebe schlugen in Bussen zu. Ein Täter war so dreist, eine Kontrolleurin zu bestehlen. Die Angestellte einer Sicherheitsfirma hatte ihre Tasche bei den 3-G-Kontrollen an der Haltestelle am Paderborner Hauptbahnhof auf einen Sitz gestellt. Plötzlich schnappte sich ein Fahrgast die Tasche und flüchtete aus dem Bus. Die Frau rannte dem Täter hinterher und alarmierte die Polizei. Zwei in der Nähe patrouillierende Bundespolizisten versuchten den Täter zu schnappen. Der verschwand an der Gruninger Straße auf den Hinterhöfen und tauchte unter. Die gestohlene Tasche wurde auf dem Hinterhof des Finanzamts gefunden. Das Bargeld hatte der Dieb mitgehen lassen.

Auch nachts sind die Täter aktiv. So wurden Diebstähle in Gaststätten gemeldet. An Bushaltestellen wurden Opfer "angetanzt" oder in Gespräche verwickelt, um sie abzulenken und so unbemerkt "lange Finger" zu machen.

Insgesamt beobachtet die Polizei einen deutlichen Rückgang der Taschendiebstähle im vergangenen Jahr. Die letzten Tage zeigen aber, dass die Tendenz trotz aller Anstandsregeln schnell wieder negativ ausfallen kann.

Deswegen rät die Polizei - "Augen auf und Tasche zu!":

- Nehmen Sie bei einem Einkaufen nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen.

- Tragen Sie Geld, Zahlungskarten, Papiere und Handy immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen immer mit der Verschlussseite zum Körper.

- Halten Sie Abstand! Achten Sie gerade da, wo es eng wird oder gedrängelt wird verstärkt auf Ihre Wertsachen. Werden Sie misstrauisch, wenn Sie plötzlich angerempelt oder "in die Zange" genommen werden.

- Lassen Sie Ihre Taschen in Restaurants oder anderen Lokalen nicht unbeaufsichtigt. Halten sie Abstand zu fremden Personen, die sie ansprechen, "antanzen" oder sonst Kontakt zu Ihnen suchen.

- Notieren Sie niemals Ihre PIN irgendwo im Portemonnaie (schon gar nicht auf der Zahlungskarte!).

- Rufen Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen verdächtige Personen auffallen: Polizeiruf 110

Weitere Informationen und Tipps zum Schutz vor Taschendieben sind im Internet auf der Seite der Polizei Paderborn eingestellt: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs

