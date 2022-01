Polizei Paderborn

POL-PB: 13-jähriges Mädchen verunglückt mit Fahrrad

Lichtenau-Husen (ots)

(mb) Auf der K69 ist am Mittwoch (26.01.2022) eine 13-Jährige mit einem Mountainbike gestürzt und schwer verletzt aufgefunden worden.

Gegen 14.40 Uhr entdeckten drei Autoinsassen eine gestürzte Radfahrerin auf der Bankette an der K69, von der L817 kommend, einige hundert Meter vor dem Abzweig nach Holtheim (K24). Das bewusstlose Mädchen wurde von ihnen reanimiert. Die Männer betreuten die Schwerverletzte bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Der Notarzt forderte einen Rettungshubschrauber an. Die Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht. Da sich ihr Zustand stabilisiert hatte, war ein weiterer Transport mit dem Rettungshubschrauber nicht mehr erforderlich. Die 13-Jährige muss wegen Kopfverletzungen stationär versorgt werden. Einen Fahrradhelm hatte sie zur Unfallzeit nicht getragen. Zur Unfallursache konnte das Mädchen keine Angaben machen. Hinweise auf Fremdeinwirkung stellte die Polizei nicht fest.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell