Polizei Paderborn

POL-PB: Schwerer Betriebsunfall - Rettungshubschrauber im Einsatz

Bad Wünnenberg-Haaren (ots)

(mb) Auf einem Betriebsgelände an der Otto-Lilienthal-Straße ist am Mittwoch ein 43-jähriger Mann bei Ladearbeiten verunglückt.

Der Bürener war gegen 14.20 Uhr mit Ladearbeiten an einem Lkw beschäftigt. Laut erster Erkenntnisse nutzte der Mann einen hydraulischen Hubwagen (Ameise), um leere Palletten zu transportieren. Er stürzte samt eines beladenen Hubwagens von der Ladebordwand des Lasters. Das Transportgerät fiel auf den 43-Jährigen, der dadurch schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Der eingesetzte Notarzt forderte einen Rettungshubschrauber an, mit dem der Verletzte in eine Klinik nach Bielefeld geflogen wurde. Die Polizei schaltete das Amt für Arbeitsschutz ein.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell