Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Ladendiebstahl in Innenstadt

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Nienburg sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Ladendiebstahl in der Nienburger Innenstadt vom 21.09.2021 geben können.

Vier bislang unbekannte Täter entwendeten am vergangenen Dienstag gegen 15.00 Uhr mehrere elektronische Geräte aus einem Mobiltelefonshops in der Langen Straße/Georgstraße. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen rissen sie die Geräte aus der Sicherung und rannten anschließend entlang der Georgstraße in die Poststraße in Richtung Rathaus.

Die Schadenshöhe liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Die vier Personen seien alle dunkel gekleidet gewesen und hätten eine Basecap getragen. Ihr Alter wurde auf ca. 15 bis 20 Jahre geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Nienburg unter (05021) 9778 115 entgegen.

