Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: versuchter Handtaschenraub

Bad Nenndorf (ots)

(Gai) Am Sonntag kam es in den frühen Morgenstunden zu einem versuchten Handtaschenraub auf der Rodenberger Allee im Bereich des Rathauses in Bad Nenndorf. Eine dunkel gekleidete Person versuchte einer 51-jährigen Frau, die sich auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle befand, die Handtasche zu entreißen. Die Frau setzte sich instinktiv zu Wehr und trat dem Täter vor das Schienbein. Daraufhin ließ der Täter ab. Die Frau wurde durch einen Schlag des Täters leicht am Kopf verletzt. Wer den Vorfall beobachtet hat, wird gebeten, sich dringend mit dem Polizeikommissariat Bad Nenndorf unter der Tel.nr.: 05723/9461-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell