Polizei Paderborn

POL-PB: Frontal gegen Baum - 63-Jähriger tödlich verletzt

Büren-Weine (ots)

(mb) Auf der K78 ist am Montag (24.01.2022) ein 63-jähriger Autofahrer aus dem Kreis Soest tödlich verunglückt.

Gegen 14.55 Uhr fuhr der Mann mit einem Hyundai Getz von Büren-Weine in Richtung Rüthen-Hemmern. Auf gerader Strecke, etwa einen Kilometer vor der Kreisgrenze, kam das Auto aus ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab. Der Hyundai prallte frontal gegen einen Baum und blieb völlig zerstört liegen. Der schwerstverletzte Fahrer war eingeklemmt. Am Unfallort konnte der eingesetzte Notarzt nur noch den Tod des 63-Jährigen feststellen. Er musste von der Feuerwehr aus dem Autowrack geborgen werden. Die Polizei setzte das Unfallaufnahmeteam vom Polizeipräsidium Bielefeld zur Spurensicherung am Unfallort ein. Die Kreisstraße war für die Maßnahmen der Polizei und die Bergung des Fahrzeugs bis 22.00 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell