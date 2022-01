Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen nach Unfall auf Berliner Ring gesucht

Paderborn (ots)

(mb) Wer hatte Grün? Wer hatte Rot? Um diese Frage nach einem Verkehrsunfall auf dem Berliner Ring von Freitag, 21.01.2022, zu klären, sucht die Polizei Zeugen.

Um 20.20 Uhr ereignete sich der Unfall. Ein 18-jähriger 3er-BMW-Fahrer fuhr auf dem Berliner Ring in Richtung Detmolder Straße. Zeitgleich bog ein 21-jähriger Citroen-C3-Fahrer aus der Arndtstraße nach links auf den Berliner Ring ein. Im Einmündungsbereich kollidierten die Fahrzeuge und es entstand Sachschaden in Höhe von 11.000 Euro. Beide Fahrer gaben an, bei Grün gefahren zu sein. Laut Polizei funktionierte die Ampel einwandfrei.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05251/3060 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell