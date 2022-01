Polizei Paderborn

POL-PB: Mutmaßlicher Dieb auf Fahndungsfotos

Salzkotten (ots)

(mb) Mit Hilfe von Fahndungsfotos will die Polizei einen Mann identifizieren, der im Verdacht steht, Mitte Oktober 2021 eine Seniorin bestohlen zu haben.

Die 78-jährige Frau war im Salzkottener Lidl einkaufen und bezahlte mit ihrer Bankkarte. Vermutlich wurde dabei die PIN-Nummer der Karte beim Eingeben ausgespäht. Nach dem Einkauf sprach ein fremder Mann die Seniorin auf dem Parkplatz an und lenkte sie ab. Dabei wurde aus ihrem Auto die EC-Karte entwendet.

Anschließend erfolgte durch einen bislang unbekannten männlichen Tatverdächtigen eine Bargeldabhebung an einem Geldautomaten einer Bank in Geseke. Weiterhin wurde die gestohlene EC-Karte zum Bezahlen in Geschäften in Lippstadt, Essen, Holzwicke, Dortmund, Ense, Bad Sassendorf und Bochum eingesetzt.

Beim Geldabheben wurde ein Tatverdächtiger von einer Überwachungskamera aufgenommen. Die Fotos sind jetzt mit Gerichtsbeschluss zur Fahndung freigegeben worden und im Fahndungsportal der Polizei NRW eingestellt: https://polizei.nrw/fahndung/72828

Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell