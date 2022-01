Polizei Paderborn

POL-PB: Fußgängerin und Hund bei Verkehrsunfall verletzt

Lichtenau (ots)

(mb) Bei der Kollision mit einem Lieferwagen an der Langestraße sind am Donnerstag eine Fußgängerin und ihr Hund verletzt worden.

Die 61-jährige Fußgängerin war gegen 14.00 Uhr mit ihrem Hund auf dem linken Gehweg an der Langestraße in Richtung Paderborn unterwegs. Beim Überqueren der Einmündung Schützenstraße kam es zur Kollision mit einem Mercedes Vito, mit dem ein 24-jähriger Paketbote aus der Schützenstraße auf die Langestraße abbiegen wollte. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Ihr Hund zog sich eine Verletzung an einer Pfote zu. Mit einem Rettungswagen wurde die verletzte Fußgängerin zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht. Der Hund kam in die Obhut der Familie.

