Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Teststation Ziel von Einbrechern

Borken (ots)

In der Nacht zum Donnerstag drangen Einbrecher gewaltsam in einen als Teststation genutzten Container ein, der an der Raesfelder Straße steht. Der oder die Täter hatten die Eingangstür und in dem Container einen Schrank aufgehebelt. Entwendet wurde ein Laptop. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell