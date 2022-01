Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Parkenden Wagen beschädigt

Bocholt (ots)

Angefahren hat ein Unbekannter in Bocholt ein parkendes Auto. Dazu kam es zwischen Dienstag, 19.50 Uhr, und Mittwoch, 10.30 Uhr, an der Sertürnerstraße. Dort hatte der graue VW geparkt, an dem ein Sachschaden in Höhe von circa 900 Euro entstand. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell