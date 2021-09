Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 7-jähriger Junge bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Malchin (ots)

Am 02.09.2021, 16.40 Uhr ereignete sich in 17091 Luplow ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 7-jähriges Kind schwer verletzt wurde. Zum Unfallhergang wurde bekannt, dass die 48-jährige Fahrzeugführerin eines PKW in Luplow die Voßfelder Straße in Richtung Schwandt befuhr. Plötzlich lief hinter einem parkenden Transporter ein 7-jähriges Kind auf die Fahrbahn und wurde dort durch den vorbeifahrenden PKW erfasst. Der Junge erlitt schwere Verletzungen (nicht lebensbedrohlich)und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand ein Sachschaden von etwa 2.500,- EUR. Beide Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsbürger.

Mit freundlichen Grüßen EPHK Rüdiger Ochlast Polizeipräsidium Neubrandenburg Polizeiführer vom Dienst

