Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Alkoholisierte Fahrzeugführerin verursacht Verkehrsunfall in Neubrandenburg (Kreisstadt des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte)

Neubrandenburg (ots)

Eine 65-jährige Pkw-Fahrerin eines VW Passat befuhr den rechten Fahrstreifen der Salvador-Allende-Straße in Richtung Carlshöher Straße. Auf Höhe der Kopernikusstraße musste die Fahrzeugführerin bei Rotlicht an der dortigen Lichtzeichenanlage anhalten. Eine 49-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Renault fuhr zu diesem Zeitpunkt direkt hinter dem Pkw VW Passat. Diese bemerkte das Anhaltemanöver offenbar zu spät und fuhr in der weiteren Folge auf den Pkw VW Passat auf. Während der Unfallaufnahme konnte durch die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft der Fahrerin des Pkw Renault festgestellt werden, woraufhin ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von 2,46 Promille. Bei der Frau wurde eine doppelte Blutprobenentnahme im Klinikum Neubrandenburg durchgeführt und ihr Führerschein sichergestellt. Weiterhin erfolgte die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 350,-EUR. Beide am Unfall beteiligten Frauen besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft.

Mit freundlichen Grüßen EPHK Rüdiger Ochlast Polizeipräsidium Neubrandenburg Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell