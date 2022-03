Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bösingen, Lkrs. RW) Einbrecher haben es auf Geldautomaten abgesehen

Bösingen (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Donnerstag in eine Bankfiliale in der Epfendorfer Straße eingebrochen. Sie haben dabei einen Bargeldbetrag aus einem Geldautomaten gestohlen, den sie gewaltsam geöffnet haben. Neben dem Inhalt des Automaten, zu dem keine näheren Angaben gemacht werden können, geht die Polizei auch von einem hohen Schaden an dem Gerät selbst und der Einrichtung in der Filiale aus. Die Kriminalpolizei Rottweil hat noch am Donnerstagmorgen die ersten Ermittlungen und eine Spurensicherung durchgeführt. Anwohner in der Nähe des Tatorts wurden zu verdächtigen Wahrnehmungen befragt und die Spurenlage dokumentiert. Ersten Erkenntnissen zufolge brachen die Täter mehrere Türen auf, um in das Gebäude zu kommen. Die weiteren Ermittlungen in dem Einbruchsfall dauern noch an. Die Polizei ist in diesem Fall dringend auf Zeugenhinweise angewiesen. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0741 4770 bei der Kriminalpolizeidirektion Rottweil zu melden.

