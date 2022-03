Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Hyundai prallt gegen VW-Transporter

RW-Zepfenhan (ots)

Über 10.000 Euro Schaden sind am Donnerstag bei einem Unfall zwischen Zepfenhan und Feckenhausen entstanden. Ein 70 Jahre alter Fahrer eines Hyundai-SUV kam gegen 14.30 Uhr von Zepfenhan und prallte beim Linksabbiegen an der Einmündung der Kreisstraße nach Feckenhausen gegen einen VW-Transporter mit einem 49-Jährigen am Steuer, der Vorfahrt hatte. Am Hyundai wurde bei dem Zusammenstoß die Front erheblich beschädigt und die Achse verbogen. Der VW wurde ebenfalls stark beschädigt. An beiden Fahrzeugen trat auch Kühlflüssigkeit aus, weswegen sie abgeschleppt werden. Die Autoinsassen blieben bei dem Unfall unverletzt.

