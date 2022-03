Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto gestreift und abgehauen

Polizei sucht Zeugen (04.03.2022)

Triberg (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein Autofahrer am Freitagmorgen gegen 9 Uhr auf der Geutschestraße. Einer 18-jährigen VW Golf Fahrerin kam ein in Richtung Stadtmitte fahrender weiß-roter Kombi entgegen, der die Kurve schnitt und deshalb auf ihre Fahrbahnseite geriet. Dabei streifte der Kombi ihren VW und es entstand Blechschaden in Höhe von knapp 1.000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Hinweise auf den unbekannten Kombi oder seinen erbittet die Polizei in Triberg unter Telefon 07722 916071-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell