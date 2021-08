Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Erstmeldung: Brand auf einem Werksgelände in Düsseldorf - Feuerwehr Düsseldorf unterstützt die Werkfeuerwehr bei der Brandbekämpfung

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 17.08.2021, 17.06 Uhr, Henkelstraße, Holthausen

Am Dienstagnachmittag gegen ca. 17 Uhr ereignete sich eine Stofffreisetzung in deren Folge es zu einer geringfügigen Explosion mit einem Folgebrand auf einem Werksgelände in Holthausen kam. Die Feuerwehr Düsseldorf wurde zeitgleich durch die Werkfeuerwehr und Anrufer über die Notrufleitung 112 auf das Schadenereignis informiert. Umgehend entsendete die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf einen Löschzug der nahegelegenen Wache Werstener Feld zur gemeldeten Einsatzstelle. Nach erster Erkundung durch den Einsatzleiter brannte an einem Produktionsgebäude Isolationsmaterialien zunächst über drei Etagen. Durch das schnelle Eingreifen der Werkfeuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Aktuelle unterstützen Einsatzkräfte der Feuerwehr Düsseldorf die Werkfeuerwehr bei der Kontrolle der Einsatzstelle auf Glutnester. Diese personal- und zeitintensiven Arbeiten sind notwendig um auch die letzten Glutnester zu entdecken und abzulöschen.

Alle Mitarbeiter aus dem betroffenen Bereich wurden vorsorglich evakuiert. Es sind keine Mitarbeiter verletzt.

Erste Messungen der Feuerwehr auf Schadstoffe verliefen ergebnislos. Weiterhein wurde durch den Führungsdienst die umliegenden Straßen auf eine Schadensausbreitung außerhalb des Werkes kontrolliert. Hier konnte schnell Entwarnung gegeben werden.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell