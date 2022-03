POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Wegrollendes Auto verursacht erheblichen Schaden (03.03.2022)

Konstanz (ots) - Flurschaden in Höhe von rund 4.000 Euro hat ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf dem Gelände des Flugplatzes in der Riedstraße verursacht. Der Täter verschaffte sich durch ein lediglich geschlossenes Tor Zufahrt und driftete mit dem benutzten Fahrzeug mehrfach auf der ...

mehr