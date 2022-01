Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahrer bei Pkw-Überschlag verletzt

53945 Blankenheim (ots)

Am Freitag um 09.40 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mann aus Feusdorf die K43 aus Feusdorf kommend in Richtung Alendorf. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Fahrer kurz vor Alendorf auf der winterglatten Straße die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und kam neben der Fahrbahn im Straßengraben zum Stillstand. Der verletzte Fahrer konnte seinen Pkw eigenständig verlassen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen und besitzt nur noch Schrottwert.

