Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Wohnhausbrand: Rauchmelder rettete Menschenleben

Bad Münstereifel-Nöthen (ots)

Offenbar durch einen technischen Defekt geriet Dienstagabend (17.30 Uhr) ein Wohnhaus am Hohner Weg in Brand. Der Sohn der Haus-Eigentümer vernahm im Oberschoss den Feuermelder aus der Küche. Der Küchenherd stand bereits in Flammen. Der Mann konnte das Gebäude rechtzeitig verlassen. Der 29-Jährige erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Die Eltern waren nicht im Haus. Ein im Haus lebender Hund verendete durch das Feuer. Ein Übergreifen auf das Obergeschoss konnte durch die Feuerwehr verhindert werden.

