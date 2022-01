Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Werkzeugkoffer aus Pkw gestohlen

Euskirchen (ots)

Unbekannte schlugen die Seitenscheibe eines Firmenfahrzeugs ein und entwendeten aus dem Innenraum einen hochwertigen Stemmhammer. Der Besitzer hatte sein Fahrzeug am Montagabend (20.30 Uhr) an der Roitzheimer Straße abgestellt. Er selbst bemerkte bei Arbeitsbeginn am Dienstagmorgen (7.30 Uhr) den Einbruch in das Firmenfahrzeug.

