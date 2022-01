Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Stinkende Flüssigkeit in Pkw geschüttet

Schleiden-Olef (ots)

Eine stinkende Flüssigkeit schütteten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (25. Januar) in die Lüftungsschlitze zweier Pkw. Die Fahrzeuge standen in der Straße "Oleftal". Aufgrund der stinkenden, unbekannten Flüssigkeit sind die Fahrzeuge so sehr in Mitleidenschaft geraten, dass sie nur noch eingeschränkt genutzt werden können. Die Ermittlungen sind aufgenommen. Es sind Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung gefertigt worden.

