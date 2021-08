Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Wohnung

Bad Lippspringe (ots)

(CK) - In der Zeit von Montag bis Donnerstagvormittag (16.-19.08.) verschafften sich bislang unbekannte Einbrecher gewaltsam durch die rückwärtige Terrassentür Zugang zur Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Am Bleichgraben.

In den Innenräumen hebelten die Täter weitere Türen auf und durchsuchten Schränke und andere Behältnisse der Zimmer.

Ob etwas gestohlen wurde, steht bislang nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen oder kann sonst Hinweise geben?

Angaben dazu nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

