Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Unbekannter entblößt sich

Meppen (ots)

Ein unbekannter Mann hat sich am Donnerstagvormittag gegen 10.40 Uhr vor einem jungen Mann mit heruntergelassener Hose gezeigt und an seinem Glied manipuliert. Der Vorfall ereignete sich auf dem Parkplatz "Hüntel" an der B70. Anschließend fuhr der Mann mit seinem Fahrrad in Richtung Gewerbegebiet davon. Der Unbekannte war zwischen 35-40 Jahre alt und trug dunkle Radfahrbekleidung sowie einen dunklen Helm und rote Schuhe. Er war vermutlich mit einem E-Bike unterwegs.

Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell