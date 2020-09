Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Eigentümer gesucht

Salzbergen (ots)

Salzbergen - Eigentümer gesucht Die Polizei Salzbergen sucht nach den Eigentümern von zwei Fahrrädern (siehe Fotos). Das schwarze Damenfahrrad der Marke "Rabeneick" wurde augenscheinlich in der Nacht zu Montag von einer Person in einem Garten in der Dünnstraße in Salzbergen abgelegt. Ein graues Trekkingrad der Marke "Stevens" ist am Mittwoch im Zuge von Ermittlungen zu einem Fahrraddiebstahl sichergestellt worden. Hinweise zum Eigentümer werden unter der Rufnummer (05976)948550 bei der Polizei Salzbergen entgegengenommen.

