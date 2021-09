Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mit Schweinen beladener Anhänger stürzt um

Bocholt (ots)

Verendet sind am Donnerstag in Bocholt beim Unfall eines Viehtransportes acht Schweine. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 62.000 Euro; Personen wurden nicht verletzt.

Das Geschehen spielte sich gegen 10.00 Uhr im Bereich der Verbindung der Bundesstraßen 67 und 473 in Bocholt-Mussum ab: Ein 28 Jahre alter Kraftfahrer aus Brüggen war mit einem Zuggespann auf der B67 aus Richtung Rhede kommend in Richtung Isselburg unterwegs. An dem Knotenpunkt mit der B67 bog er nach rechts auf die B473 ab, um seine Fahrt in Richtung Hamminkeln fortzusetzen. Aus noch ungeklärter Ursache kippte dabei im Bereich der Überführung der B473 über die B67 der mit rund 80 Schweinen beladene Anhänger auf die Seite.

Polizei und Feuerwehr sperrten die Unfallstelle ab und kümmerten sich darum, die Tiere aus dem umgestürzten Anhänger in einen bereitgestellten anderen Viehtransporter umzuladen. Mit einem angeforderten Kran ließ sich das Unfallfahrzeug wieder aufrichten. Die Unfallaufnahme und die Bergung nahmen mehrere Stunden in Anspruch, ehe der Verkehr in dem betroffenen Bereich wieder vollständig freigegeben werden konnte.

