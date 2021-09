Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Geld aus Imbiss gestohlen

Borken (ots)

In einen Imbissstand eingebrochen sind Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Borken. Die Täter drangen gewaltsam in die Holzhütte auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Otto-Hahn-Straße ein. Aus dem Inneren entwendeten sie Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

