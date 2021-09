Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Erstmeldung: Viehtransporter verunglückt

Bocholt (ots)

In Bocholt ist es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall auf der B473 gekommen. Dort ist ein Viehtransporter in Höhe der Überführung über die B67 umgekippt. Die Bergungsarbeiten dauern an. Es kommt in diesem Bereich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell