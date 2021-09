Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Überholvorgang misslingt

Lkw fährt weiter

Legden (ots)

Mit einem Lkw zusammengestoßen ist in Legden ein 22 Jahre alter Autofahrer am Mittwoch. Der Heeker war gegen 14.10 Uhr auf der Bundesstraße 474 aus Richtung Legden kommend in Richtung BAB A31 unterwegs und hatte zum Überholen eines Sandkippers angesetzt. Er musste sein Unterfangen aber abrupt beenden, da ihm ein Fahrzeug entgegenkam. Beim Einscheren kollidierte der Autofahrer mit dem Auflieger. Der Fahrer des Sattelzuges setzte seine Fahrt in Richtung Autobahn fort, mutmaßlich hatte er den Vorfall nicht bemerkt. Die Polizei bittet den Fahrer des Lkw mit Kennzeichen aus dem Emsland und mögliche weitere Zeugen, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 aufzunehmen.

